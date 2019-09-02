Шумилин: интерес к науке приходит в школьные годы

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к науке приходит именно в школьные годы. Такое мнение высказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, который сегодня посетил среднюю школу №2 Березы (Брестская область) и поздравил учеников с Днем знаний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"О родном крае у меня самые теплые воспоминания. Я родился в деревне Куровщина Селецкого сельсовета, с четвертого класса учился в средней школе №2, ее же и окончил. Можно сказать, что здесь состоялось мое первое знакомство с наукой и изобретательством: именно в березовской школе я сделал свои первые шаги в научную жизнь - моделировал и делал разработки в радиокружке. После окончания школы я получил второй разряд по радиоконструированию", - поделился воспоминаниями с учениками школы Александр Шумилин.

Председатель ГКНТ подчеркнул, что интерес к науке приходит именно в школьные годы, и призвал детей направить свои старания во благо родной Беларуси и ее будущего. На прощание он вручил коллективу школы подарки: фундаментальное издание "Сусветная спадчына Францыска Скарыны" и научно-техническую популярную литературу.

В этом году СШ №2 Березы исполняется 60 лет. В учебном заведении будут обучаться 1218 ребят, из них - 157 первоклассников.-0-