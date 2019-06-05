Шведские компании рассматривают возможности работы в регионах Беларуси - посол

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Диалог со шведскими компаниями о возможностях работы в регионах Беларуси ведется постоянно. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон заявила сегодня журналистам на Дне Швеции, организованном в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметила, что с 1 сентября в посольстве снова появится представитель Шведского государственного агентства по техническому сотрудничеству. "В Беларуси проводится целый ряд различных шведско-белорусских проектов. Теперь мы рассматриваем, какие могут быть возможности работы в регионах", - отметила Кристина Юханнессон. Она подчеркнула, что диалог со шведскими компаниями по данной теме ведется постоянно.

Посол выразила уверенность, что в скором будущем сформируется группа компаний, которые смогут предложить конкретные идеи, в том числе и для Гомельской области. Кристина Юханнессон подчеркнула, что в регионе уже есть пример такого сотрудничества: компания, где организовано производство для IKEA. В свою очередь данная шведская компания реализует стратегию Go Belarus и ищет поставщиков, создает производственные мощности в стране. Дипломат не исключила и появления других подобных инициатив. "Это будет предмет для переговоров бизнесменов, компаний. Тот факт, что уже существует положительный опыт сотрудничества именно в этой сфере, конечно же, показывает, что в Гомельскую область можно приехать с производством", - считает она.

Сегодня в гомельской библиотеке знакомят с традициями, культурой Швеции. Посол приветствовала гостей праздника в национальном костюме северной части скандинавской страны. "Моя бабушка 90 лет назад, будучи молодой девушкой, сама соткала ткань, сшила наряд, вышила его", - рассказала историю создания костюма Кристина Юханнессон.

Она подчеркнула, что Гомель и областная библиотека в частности всегда встречают предлагаемые идеи с энтузиазмом, и выразила уверенность, что сотрудничество будет продолжаться и впредь. Дипломат передала в дар библиотеке книги в переводе на белорусский язык и статуэтку шведского лося.

В программе ко Дню Швеции в областной библиотеке - тематический турнир "Что? Где? Когда?". Специальный вопрос знатокам подготовила и посол. О традициях и техниках валяния в Швеции и Беларуси рассказывает Вероника Фомина, которая прошла стажировку на Скандинавском полуострове. Для любителей рукоделия подготовлены мини-лекция и мастер-класс по валянию готландской овечки.

Также в библиотеке сегодня работает музыкальная гостиная, в которой участники шведского проекта ShareMusic & PerformingArts делятся мастерством с людьми с ограниченными возможностями. На сцене библиотеки представят мюзикл по мотивам сказок Свена Нурдквиста в исполнении музыкантов Андруся Такинданга и Валерии Володько. В течение дня также работает фотоэкспозиция Access Ability Шведского института и выставка книг.

Мероприятие приурочено к Национальному дню Швеции (или Дню шведского флага), который отмечается 6 июня. Организатором выступает Гомельская областная универсальная библиотека имени В.И.Ленина и посольство Швеции в Беларуси.-0-