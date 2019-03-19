Шведский инвестор создаст в СЭЗ "Витебск" производство полимерно-модифицированного битума

19 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано ООО "Авестра Битумные Материалы" с проектом по созданию производства полимерно-модифицированного битума, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Проект инициирован шведским инвестором, который намерен вложить в организацию производственной деятельности более $25 млн. Полимерно-модифицированный битум активно используется в дорожном строительстве благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и качеству. Основными рынками сбыта готовой продукции будут Россия, Турция, Израиль, а также страны Балтии, Африки, Восточной Европы. В ходе реализации проекта предполагается создать более 50 рабочих мест.

Предприятие разместится на территории 8,7 га в западной части промышленной зоны Новополоцка на новой площадке СЭЗ "Витебск", вошедшей в состав свободной экономической зоны в соответствии с указом №346 от 22 августа 2018 года.

Всего резидентами СЭЗ "Витебск" зарегистрированы 45 предприятий, созданные с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. В 2018 году ими экспортировано товаров на $664,4 млн, что почти на 20% больше, чем в 2017-м, услуг - на $53,7 млн (темп роста 254,3%). В 2018 году резиденты СЭЗ "Витебск" взаимодействовали с партнерами из 63 стран мира, в том числе 24 государств - членов ЕС. Всего на предприятиях-резидентах работают более 16 тыс. человек.-0-