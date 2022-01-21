Сила в команде: лучшую первичку БРСМ области выберут сегодня в Гомеле

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной тур республиканского проекта среди первичных организаций БРСМ "БРСМ: сила в команде" состоится сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.
Площадкой для молодежного батла станет Городской центр культуры. Здесь встретятся 24 команды, ставшие победителями районных отборочных этапов. "На импровизированном сценическом ринге развернутся нешуточные, хотя и мирные баталии среди команд ПО БРСМ школ, учреждений среднего специального, профессионально-технического, высшего образования и работающей молодежи - в борьбе за титул лучшего из лучших и путевку в финал", - рассказали в обкоме.
Командам предстоит продемонстрировать свои способности, знания и умение взаимодействовать в конкурсных испытаниях. Они предъявят свои визитные карточки, сразятся в интеллектуальном турнире и защитят проекты союзной молодежи.
Жюри определит 12 команд - победителей и призеров, достойных представить Гомельскую область и свои первичные организации на республиканском финале проекта.-0-