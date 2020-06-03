Сирингарий появится в могилевском парке Подниколье

3 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Питомник, где будут выращивать разнообразные сорта сирени, планируют создать в могилевском парке Подниколье. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный агроном коммунального производственного унитарного предприятия "Могилевзеленстрой" Кристина Автушкова.

"На территории парка Подниколье мы планируем создать сирингарий - питомник под открытым небом, где будут расти разнообразные элитные сорта сирени. Кустарники будут высаживаться по определенному эскизу, так, чтобы каждое растение сочеталось с другими, - рассказала Кристина Автушкова. - Это не только украсит парк, но и позволит горожанам и гостям города проводить время с пользой, изучая необычную сирень".

Сейчас проект будущего сирингария находится в стадии обсуждения: определяются с его размерами и месторасположением в парке. Как отметила главный агроном, закладывать сирингарий планируют осенью, однако все будет зависеть от погодных условий и финансирования.

"Сирень - популярный в Могилеве кустарник. Чаще всего встречаются сирень обыкновенная и венгерская. А сортов этих кустарников множество: разных цветов, с обычными и махровыми цветками, крупными и помельче. Их мы и постараемся представить в нашем сирингарии", - рассказала Кристина Автушкова.-0-