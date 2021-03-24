Система раздельного сбора отходов электрооборудования внедрена в Солигорском районе

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об экологической инициативе "Создание системы сбора отходов электронного и электрического оборудования на территории Солигорского района Минской области" рассказала сегодня на пресс-конференции ее руководитель Светлана Шоцкая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для внедрения комплексной системы раздельного сбора отходов электронного и электрического оборудования мы выбрали один район страны. Однако положительные результаты должны помочь в распространении этой системы и на другие регионы, - сказала Светлана Шоцкая. - Мы выбрали Солигорский район, так как он один из наиболее развитых промышленных регионов страны. Там велся сбор других видов отходов на довольно высоком уровне, а вот отходы электронного и электрического оборудования собирались незначительно".

В Солигорске был открыт стационарный пункт сбора, куда любой желающий может принести крупногабаритную технику, лампочки и другое оборудование. Также заработал передвижной заготовительный пункт - специальный автомобиль, который курсировал по заранее разработанной для него логистической схеме. Это позволило собирать данные виды отходов в удаленных населенных пунктах. Кроме того, установлена сеть специализированных контейнеров различных видов, предотвращающих повреждение опасных отходов (к примеру, отработанных батареек), не допускающих утечек ядовитых испарений и в целом любых негативных воздействий на окружающую среду.

"В настоящее время мы пока не можем говорить о том, как увеличатся показатели сбора таких отходов. До начала реализации инициативы предполагалось, что сбор составит около 160 т (увеличится более чем в шесть раз). Точные цифры мы будем знать где-то через год, когда проанализируем работу всей системы", - отметила руководитель инициативы.

По ее словам, цель была не только на создать условия для сбора отходов электронного и электрического оборудования в районе, но также и провести большую информационную работу среди населения. "Важно ведь не только создать саму инфраструктуру, но и проинформировать население, которое должно знать, что такая инфраструктура есть и ею можно пользоваться. Наша основная категория была дети. Для них мы организовывали различные конкурсы, в связи с пандемией использовали дистанционные платформы обучения", - пояснила она.

Руководитель проекта международной технической помощи "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" Ольга Чабровская рассказала, что инициатива создать систему сбора отходов электронного и электрического оборудования в Солигорском районе появилась в результате конкурса, проведенного в 2018 году. Всего на нем были представлены 136 инициатив, а отобраны лишь 11. "Реализация инициативы началась в середине 2019 года, а пик активности пришелся на 2020-й. Конечно, было непросто осуществить все мероприятия во время пандемии. Однако все было сделано, как и планировалось. Это очень большая заслуга тех людей, которые были задействованы в проекте", - добавила она.

Как отметил начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды Максим Тарасов, отходы электронного и электрического оборудования относятся к опасным, поскольку содержат загрязнители окружающей среды, в том числе тяжелые металлы, озоноразрушающие вещества. При этом с каждым годом таких отходов образуется все больше. В частности, в 2019 году в Беларуси было собрано и переработано порядка 22 тыс. т таких отходов, а в 2020-м - уже около 30 тыс. т.

Систему сбора отходов электрооборудования в Солигорском районе создавало Белорусское общественное объединение "Экологическая инициатива" по проекту "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-