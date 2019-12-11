Система звуковой навигации может появиться на двух троллейбусных маршрутах Минска

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система звуковой навигации "Крокi на гукi" может в ближайшем будущем появиться в Минске на троллейбусных маршрутах №9 и №44. Об этом сообщил сегодня директор учреждения реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" Михаил Антоненко на итоговой пресс-конференции социального проекта "Больше свободы: навигационные системы для людей с инвалидностью "Крокi на гукi", передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть поручение Мингорисполкома о реализации пилотного проекта до 1 февраля 2020 года на маршруте троллейбуса №9", - сказал Михаил Антоненко. На втором маршруте система может быть установлена при положительном рассмотрении заявки организации в немецком фонде.

Проект "Крокi на гукi" реализован при финансовой поддержке посольства США в Беларуси, а также при поддержке Министерства труда и социальной защиты и ОО "БелТИЗ". Его цель - повышение уровня социальной независимости людей с инвалидностью через новые возможности мобильности - речевую навигационную систему. Она базируется на звуковых электронных информаторах с дистанционным управлением. Над их созданием Центр успешного человека работал более года. Речевой информатор прошел все необходимые технические испытания в соответствии с законодательством Беларуси. Используя бесплатное приложение BuzzPoint, незрячий человек может активировать речевой информатор и по звуковому сигналу безошибочно определить месторасположение объекта, самостоятельно дойти до него и узнать об объекте дополнительную информацию (особенности расположения, график работы), то есть прочитать его речевую карту (своеобразное описание в технике аудиодескрипции).

По словам Михаила Антоненко, это важный шаг Беларуси к построению доступной среды для людей с инвалидностью по зрению. В шести областных центрах и Минске по проекту выбранные объекты оборудованы звуковой навигационной системой. Всего на сегодня установлено 365 речевых информаторов, около 1,5 тыс. людей с инвалидностью обучены пользованию системой. Подготовлено более 90 тренеров по составлению речевых карт. Созданы два озвученных пешеходных маршрута для незрячих людей в Минске и Витебске.

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