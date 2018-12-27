Систему управления автопотоками в Минске распространят на второе транспортное кольцо

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по эффективному управлению транспортными потоками в Минске будет расширен, сообщил заместитель начальника управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов в пресс-центре БЕЛТА.

В Минске реализован первый этап масштабного проекта с использованием системы видеонаблюдения и различных датчиков, который помогает эффективнее управлять транспортными потоками. "Мы отработали проспект Машерова. На семи перекрестках уже установлены различного вида датчики, видеонаблюдение, - сказал Андрей Зырянов. - На этом участке успешно работает противозаторовый алгоритм. Получая информацию от различных датчиков, система самостоятельно принимает решение о перераспределении "зеленого" времени в рамках светофорных циклов и решает заторовую проблему".

В качестве следующего этапа планируется распространить эту систему на второе транспортное кольцо.

Андрей Зырянов отметил, что движение в центре Минска не улучшается. В городе радиально-кольцевая схема дорог, и проще всего его пересечь - поехать по прямой. "Но центр города не способен принять такое количество транспорта. Я думаю, все видят, что у нас творится на центральных проспектах. Поэтому максимально будет улучшаться инфраструктура и скорость движения по второму кольцу, чтобы транспорт со спальных районов через второе кольцо перераспределялся туда, куда ему надо", - добавил заместитель начальника управления ГАИ.-0-

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