2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Скейт-парк открыли в Ветке, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Праздничные мероприятия в честь Дня города проходят сегодня в Ветке. Одним из подарков для юного поколения жителей райцентра стал скейт-парк.

Этот подарок был ожидаемым и необходимым для молодежи. С просьбой о создании специального места для активного отдыха обратились учащиеся к председателю Гомельского облисполкома Геннадию Соловью на прямую телефонную линию. Губернатор сразу же поддержал идею. Для юных экстремалов установили спортивные элементы. После официального открытия ветковчане опробовали скейт-парк.

Предприятия и учреждения района представляют свою продукцию на тематических подворьях. Ветковский спецлесхоз организовал шоу лесорубов "Железные игры-2021". Для желающих проверить свои силы - спортивная полоса препятствий "ВЕТКА-Rase".

Тепло поздравил горожан депутат Палаты представителей Национального собрания Николай Васильков. "Ветковщина переживает очередной виток развития. И уже современное поколение ветковчан вписывает в историю свои достижения. Совместно мы развиваем экономику, модернизируем производства, ремонтируем дороги, открываем школы. Вместе чествуем дорогих ветеранов, подаривших нам счастье жить и работать в мирное время. Сообща мы решаем проблемные вопросы и единой командой шагаем в будущее. Каждый из ветковчан сегодня своим трудом, отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем", - подчеркнул он.

Вечернюю праздничную программу украсят концерты.-0-