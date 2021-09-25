Скидель принимает областные "Дажынкi"

25 сентября, Скидель /Корр. БЕЛТА/. Скидель сегодня стал столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі-2021". Гулянья в городе развернулись на нескольких локациях, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздник начался с презентации площадок районов области. Каждая из них посвящена особенностям того или иного региона и представляет сельскохозяйственные профессии.

Затем по центру города прошло шествие участников фестиваля "Шлях да хлеба". Одна из особенностей нынешнего фестиваля - презентация рушника Гродненской области, посвященного Году народного единства. Он состоит из 17 элементов - по числу районов области. Каждый из них выполнен в различных техниках мастерами разных районов области. На рушнике представлены особенности, достопримечательности регионов области. После праздника символ единства станет одним из экспонатов музее рушника в деревне Заречанка Гродненского района.

На центральной сцене фестиваля состоялись церемонии открытия и чествования главных героев праздника - передовиков сельского хозяйства.

"Дажынкі" - замечательная возможность отдать дань уважения людям за их труд. Несмотря на непростой в климатическом плане год, область сработала достойно. В закрома собрано более 1,1 млн т зерна, обеспечена продовольственная безопасность региона. В очередной раз Гродненщина стала лидером в стране по урожайности", - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что аграрии региона вновь подтвердили свой высокий профессионализм.

Владимир Караник

В этот день весь Скидель превратился в одну сплошную праздничную площадку. Одной из основных локаций стал центральный парк города. На его аллеях развернулось несколько тематических выставок и презентаций, в том числе традиционных для "Дажынок" снопов и караваев из разных регионов области.

Участникам праздника предложили и разнообразные интерактивные развлечения. Например, в фонтане в парке в день праздника поселились карпы. Здесь же можно получить удочку и посоревноваться в конкурсе на самого удачливого рыболова. Улов отдают с собой.

Прошла и традиционная "Сельская эстафета" от молодежной организации области. Гостям и участникам праздника предложили поиграть в боулинг капустой, посоревноваться в аграрном баскетболе и продемонстрировать точность в конкурсе "Яблочный снайпер".

На протяжении всего дня работают ремесленные ряды, выездная торговля, аттракционы и детские площадки, проходят презентации сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники. Традиционно на фестивале по выгодным ценам можно приобрести сезонные овощи, продукцию ведущих перерабатывающих предприятий региона.

Завершит праздничный день дискотека и пиротехническое шоу.-0-

Фото Леонида Щеглова