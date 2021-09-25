Субботин: несмотря на сложные погодные условия, аграрии сработали выше среднего

25 сентября, Скидель /Корр. БЕЛТА/. В этом году, несмотря на сложные погодные условия, аграрии сработали выше среднего. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель премьер-министра Александр Субботин на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2021" в Скиделе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возможно, не в той степени, в какой хотели, достигли показателей. Все видели, какой была погода летом: то засушит, то зальет. Но если брать средние показатели за пять лет, то сельское хозяйство страны сработало чуть выше среднего", - сказал Александр Субботин.

Александр Субботин (в центре)

Вице-премьер обратил внимание, что Гродненская область всегда была среди лидеров в плане новых подходов, внедрения технологий в сельском хозяйстве - как в агрономии, так и животноводстве. "И планку они не опускают. Важно, что и сегодня, когда мы подводим промежуточные итоги, работы продолжаются", - подчеркнул он.

Праздничные гулянья в Скиделе развернулись на нескольких локациях. На главной сцене - концертная программа и чествование передовиков производства. Старый и центральный парк города приняли развлекательные, интерактивные площадки в современной и традиционной тематике.-0-

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