Сквер к 100-летию комсомола заложили в Гродно

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно к 100-летию комсомола заложили памятный сквер. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском городском комитете БРСМ.

Новый сквер появился на площадке по улице Врублевскго. Сегодня здесь высадили около полусотни деревьев, в том числе клены и липы. Участие в трудовой акции приняли ветераны комсомольского движения, молодежные активисты и представители руководства города.

"Закладка сквера приурочена к дню рождения комсомола Беларуси. Однако акция не разовая. Мы будем продолжать совместными усилиями благоустраивать сквер, расширять его", - отметили в горкоме БРСМ. Также горком выступил с инициативой присвоения скверу имени 100-летия комсомола Беларуси.

Праздничные мероприятия в Гродно на этом не закончились. В выставочном зале культурного центра "Фестивальный" презентована фото-выставка "Комсомол Беларуси: вчера и сегодня". В работах отражены лучшие традиции комсомола, которые передаются нынешней молодежи.-0-

Фото Леонида Щеглова