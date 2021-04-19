Слет юных инспекторов дорожного движения "Зеленая волна" пройдет 20-22 апреля в Минске

Во время слета юных инспекторов движения. Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения "Зеленая волна" пройдет 20-22 апреля в Минском государственном дворце детей и молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Девять команд каждого района Минска в течение трех дней будут бороться за звание лучшей сборной юных инспекторов. Всего в мероприятии примут участие более 70 школьников 10-15 лет.

В первый день после торжественного открытия участникам предстоит пройти четыре из семи конкурсов: "Теоретический экзамен по ПДД", "Внимательный участник дорожного движения", "Оказание первой медицинской помощи" и "Фигурное вождение велосипеда". Второй день будет посвящен самой сложной части - вождению велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению. Каждому школьнику предстоит проехать по импровизированному автогородку на берегу Комсомольского озера, используя свои знания дорожной разметки и сигналов регулировщика, правил движения на велосипеде. В третий день представители команд проявят харизматичность и артистизм в агитационно-художественном представлении, творческие способности покажут в конкурсе "Плакат".

Церемония награждения победителей и призеров состоится 30 апреля. Лучшая команда по итогам городского слета-конкурса представит столицу на республиканском этапе.

Слет-конкурс "Зеленая волна" пройдет уже в 47-й раз (в прошлом году из-за сложной эпидобстановки конкурс был отменен). Мероприятие ежегодно проводится с целью пропаганды правил дорожного движения среди детей и подростков, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий.-0-