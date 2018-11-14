Слет машинистов пройдет 22-23 ноября в Могилеве

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый слет машинистов пройдет на Белорусской железной дороге 22-23 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В нем примут участие руководители белорусской магистрали, ветераны труда и 125 машинистов и машинистов-инструкторов из 17 локомотивных депо БЖД, а также коллеги из железнодорожных администраций России, Латвии, Литвы и Украины. Торжественное открытие мероприятия состоится 22 ноября в Доме культуры железнодорожников в Могилеве.

Форум будет организован в формате пяти круглых столов. Участники обсудят вопросы рационального использования локомотивов и локомотивных бригад, эксплуатации нового подвижного состава, обеспечения безопасности движения и повышения ее уровня. Также на повестке дня повышение качества профессионального обучения, улучшение условий труда, совершенствование медицинского сопровождения локомотивных бригад, повышение мотивации труда машинистов и помощников машинистов Белорусской железной дороги.

Итогом обсуждений станут конкретные решения, направленные на принятие мер по повышению эффективности деятельности не только локомотивного хозяйства, но и всей Белорусской железной дороги, отметили в пресс-центре.

Кроме того, состоится церемония награждения работников локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги нагрудными знаками "За безаварийный пробег на локомотиве 1 000 000 км" и "За безаварийный пробег на локомотиве 500 000 км", а также ветеранов труда, внесших значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта.

В настоящее время общая численность работников локомотивных бригад на Белорусской железной дороге составляет более 6 тыс. человек. Почти 40% машинистов БЖД имеют высшее и среднее специальное образование.

Слеты машинистов на Белорусской железной дороге проводятся традиционно раз в два года. Первый состоялся в 2010 году в Лиде.-0-