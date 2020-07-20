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20 июля 2020, 15:00

Слово Прибужью

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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У "Солнечного" есть душа

Агропромышленный комплекс Брестского района по многим показателям занимает ведущие позиции как в области, так и в целом по стране. Высокие результаты в промышленности и социальной сфере. Чем гордятся труженики района рассказал председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук.

О промышленной отрасли

С 2016 года промышленность Брестского района демонстрирует устойчивый рост. За четыре года в производстве обеспечено выполнение пятилетней программы. В два раза вырос экспорт товаров – до 130 млн долларов в год, в пять раз увеличился экспорт услуг – до 31 млн долларов в год.

Промышленными предприятиями района был обеспечен рост не только объемных показателей, но и произведена глубокая диверсификация выпускаемой продукции, что позволило обеспечить сокращение импорта и выпуск инновационной продукции. Освоено производство промышленных товаров: пены монтажной, герметиков, сухих строительных и отделочных смесей высокой прочности, светодиодов и светодиодных лент, строительных крепежей ПВХ и др. А еще пять лет назад, эти товарные позиции мы импортировали из Европы и Китая.

Не смотря на закрытие в этом году странами-соседями государственных границ, промышленными предприятиями обеспечена устойчивая работа, сохранена занятость населения, своевременно выплачивается заработная плата. Более того, за 6 месяцев 2020 года начало работу 21 частное предприятие, трудоустроено на вновь созданные рабочие места более 70 человек.

О сельском хозяйстве

В агропромышленный комплекс Прибужья входят 11 открытых акционерных обществ. Наш район – один из крупнейших производителей сельхозпродукции. Его доля в общем объеме сельхозпроизводства Брестчины составляет около 10%.

Животноводческая отрасль – основной источник получения дохода для ряда хозяйств. Об успехах наших тружеников знают далеко за пределами области. По итогам 2019 года Брестский район занимает второе место по среднему удою молока от коровы в стране.

Всего в регионе 51 ферма для содержания крупного рогатого скота, в том числе 30 молочно-товарных. Надо сказать, что результаты в производстве молока и мяса начинаются не только с хорошей кормовой базы. Важны и условия содержания животных. МТФ "Остромечево" после реконструкции расширилась, появилось два новых коровника, установлен доильный зал единовременного доения типа "Карусель" на 40 коров. В 2019-м построен коровник боксового содержания на 320 голов на МТФ "Тельмы" в ОАО "Брестский аграрий". А в этом году планируется ввести в эксплуатацию МТФ "Смуга" в ОАО "Агросад Рассвет".

Все фермы заполнены высокопродуктивным маточным поголовьем голштино-фризской породы. За 2016–2019 годы в сельхозорганизациях района поголовье увеличилось на 458 животных и на начало года составило 15 638. Средний удой молока за 4 года вырос на 1 310 килограммов (20%) и в 2019-м достиг 7 867 килограммов. Доведенное задание областной программой "Молоко" на нынешнюю пятилетку уже выполнено на 122,4% – произведено 448,4 тыс. тонн.

Об образовании, спорте…

По итогам прошлого года по выполнению показателей государственных программ в социальной сфере Брестский район – на третьем месте в области.

Значимым событием стало открытие после реконструкции яслей-сада на 175 детей в деревне Скоки.

В новом учреждении – просторные группы, гимнастический и музыкальный залы, информационно-методический кабинет, комната психолога, медицинский изолятор, пищеблок, прачечная.

За полтора последних года в районе открыто 8 аграрных классов. Заключены договоры с двумя брестскими лицеями – легкой промышленности и строителей. Наши ученики ежегодно становятся победителями областных и республиканских конкурсов и спортивных соревнований.

Сегодня на территории района функционирует 124 физкультурно-спортивных комплекса, из них 122 находятся в сельской местности. Отрадно заметить, что желающих заниматься физкультурой и спортом с каждым годом становится больше. По итогам 2019 года приверженцами спортивного образа жизни стало почти 10,5 тыс. жителей.

…и культуре

На протяжении последней пятилетки удалось поддержать и укрепить материально-техническую базу всех объектов культуры. В их числе – памятники архитектуры, объекты историко-культурного наследия, клубы, детские школы искусств и библиотеки. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне установлен памятник погибшим землякам в деревне Большие Мотыкалы, а в этом году еще один мемориал появился в деревне Приборово.

После ремонта значительно преобразились районный Дом культуры в агрогородке Черни, Медновский СК и Ковердякский СДК. Работает обновленное художественное отделение Тельмовской детской школы искусств. В преддверии 115-летия со дня открытия Остромечевской сельской библиотеки в учреждении провели масштабный ремонт.

Увеличилось количество коллективов со званием "народный" и "образцовый". Если в 2017-м их было 18, то сегодня – 21. "Спадчына", "Благовест", "Медуницы" – эти творческие коллективы известны далеко за пределами страны.

На протяжении пяти лет учреждениями культуры Брестского района реализованы крупные, запомнившиеся нашим жителям и гостям проекты: районный фестиваль "Вістыцкі яблык", проект "Вистычи – здоровый поселок", праздник традиционной культуры "Пяро жар-птушкі", а также конкурс искусства "Прибужские коляды".

О строительстве

Если говорить о вводе жилья в Брестском районе по сравнению с другими сельскими регионами области (без учета Бреста, Барановичей и Пинска), то Прибужье по этому показателю уступает лишь Кобринскому. Только за прошлый год в регионе возведено свыше 35 тыс. кв. метров жилья. В текущем году, с января по май – почти 19,3 тыс. кв. метров (свыше 60% от годового плана).

В Брестском районе наблюдается устойчивый интерес глюдей к жизни в индивидуальных жилых домах. Государственной программой "Строительство жилья" на 2016–2020 годы определено, что в 2020 году доля индивидуальных жилых домов в общем объеме жилищного строительства должна составлять не менее 40 %.

Надо сказать, что в районе традиционно обеспечивается высокий показатель доли индивидуального жилищного строительства в общем вводе жилья, который на протяжении последних лет составляет не менее 92 %. Этот показатель самый высокий в области. В немалой степени этому способствует практически отсутствие свободных территорий под индивидуальную застройку в черте Бреста.

Особое внимание уделяется многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В настоящее время на индивидуальное строительство с господдержкой направляются все многодетные семьи, у которых есть разрешение на строительство и в соответствии с действующим законодательством утверждена проектно-сметная документация.

В этом году в разработанном квартале индивидуальной жилой застройки в деревне Малые Мотыкалы предоставлено 36 земельных участков многодетным семьям для последующего строительства домов.

Агроэкотуризм – один из основных видов отдыха в Прибужье. В районе работает 70 агроусадеб, которые в 2019 году посетило более 25 тыс. гостей, в том числе 6,3 тыс. иностранных.

Марина ВАЛАХ

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