Смолевичи и парк "Великий камень" может связать электробусный маршрут

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичи и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в скором времени может связать электробусный маршрут. О совершенствовании инфраструктуры города-спутника корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко.

По словам Вадима Николаенко, развитие Китайско-белорусского индустриального парка открывает перед регионом новые перспективы. Значительно активизировалось жилищное строительство, в частности, 27 августа на территории парка сдан первый жилой дом на 156 квартир повышенной комфортности. В самом городе продолжится строительство жилья для минских очередников. Все это требует изменения подходов в транспортном обслуживании, возведения объектов социальной сферы.

"По Смолевичам разработан план мероприятий. В том числе планируется поставка электробусов, которые обеспечат связь с парком "Великий камень". Есть договоренность о китайской технической помощи на эти цели", - рассказал Вадим Николаенко.

Ожидается, что новую технику закупят уже в следующем году. У какого предприятия она будет на балансе, пока не определено. "Такой план есть, но все будет зависеть от необходимости", - добавил специалист.

Также предполагается наладить железнодорожное сообщение между столицей и Национальным аэропортом Минск. "Таким образом, людям будет удобно добираться на работу", - отметил Вадим Николаенко.

Он напомнил, что для дальнейшего развития Дзержинска, Заславля, Логойска, Фаниполя, Смолевичей и Руденска указом №267 определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство здесь жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В марте подписан указ №103, по которому долевым способом в 2019-2020 годах будет построен экспериментальный многоквартирный дом для столичных очередников в Смолевичах. В перспективе на таких же условиях жилье будет возводится и в других городах-спутниках.

"Когда все финансовые затраты ложились на бюджет Минской области, развивать города-спутники было нереально. Теперь определены иные источники финансирования, и пошло движение. В том числе оживился бизнес, начал проявлять интерес", - отметил Вадим Николаенко.

Ранее возможность открытия электробусного маршрута в "Великий камень" и Смолевичи анонсировал глава администрации "Великого камня" Александр Ярошенко на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с представителями ведущих СМИ Китая. К слову, в "Великом камне" реализован проект по выпуску суперконденсаторов, которые в том числе используются при производстве электробусов. Продукция отличается сокращенным временем зарядки (до 6 минут). Расстояние, преодолеваемое транспортным средством, может превышать более 30 км.

2 июля текущего года во время Форума по сотрудничеству и региональному развитию в рамках инициативы "Один пояс и один путь" по территории парка курсировал экскурсионный электробус Е433 Vitovt Max Electro, чтобы представить совместную продукцию "Белкоммунмаша" и резидента парка ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие".-0-