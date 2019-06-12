Снизить риски распространения пожаров в экосистемах помогает секционирование земель - Асадчий

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле практика секционирования земель позволяет уменьшить площади возгораний в экосистемах. Об этом сообщил начальник Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Асадчий на брифинге по предупреждению и ликвидации пожаров в природных экосистемах, передает корреспондент БЕЛТА.

В зоне риска пожарной безопасности в городской черте оставались места, в том числе отведенные в перспективе под жилую застройку в Советском районе. "Ситуация была изучена с выездом на место в присутствии представителей власти. Было принято решение о секционировании местности с последующим распахиванием по квадратам", - отметил Александр Асадчий. Такая же работа проведена вблизи 5-го микрорайона, где около 160 га отведено под перспективную застройку. Эти мероприятия в комплексе с другими мерами позволяют предупредить, а также в минимальные сроки локализовать и ликвидировать пожар.

По данным начальника Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, с начала года в областном центре зарегистрировано два пожара в экосистемах в Советском районе (по улице Братьев Лизюковых). Традиционно в зоне повышенного внимания спасателей остаются территории вблизи улиц Каменщикова, Лепешинского и Федюнинского Железнодорожного района, Парковой, Луговой и Полевой Новобелицкого, а также Кленковской и Староволотовской Центрального района.

Александр Асадчий подчеркнул, что в абсолютном большинстве причиной возгораний остается человеческий фактор. Он напомнил о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности как в областном центре, так и за его пределами. Летом жители Гомеля зачастую выезжают за город на отдых либо дачные участки. С учетом введенного в большинстве районов области запрета на посещение лесов специалисты подчеркнули, что привлекать к ответственности людей, которые идут с железнодорожной станции или автобусной остановки транзитом через лес, не будут. При условии, что те не собирают грибы или ягоды, не нарушают требований безопасности.

Начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев рассказал, что причиной пожара в лесополосах, на торфяниках, в местах с сухой растительностью может стать брошенный окурок, непотушенное кострище, оставленный мусор. К примеру, стеклянная тара может сработать как линза и при преломлении лучей солнечного света стать причиной возгорания.

Александр Голубев подчеркнул, что из года в год культура населения повышается, однако остается немало случаев, когда по незнанию или неосторожности человека наносится значительный урон окружающей среде.

Сотрудники разных ведомств проводят совместные рейды, во время которых нарушителей требований безопасности привлекают к ответственности.-0-