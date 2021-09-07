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07 сентября 2021, 15:59

Сочные дегустации и мастер-класс: фестиваль арбуза пройдет в Гомеле 11 сентября

Фото из архива
Фото из архива

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль арбуза пройдет в Гомеле 11 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Сочный и вкусный праздник пройдет в 879-й День рождения Гомеля. Приятные сюрпризы ждут гомельчан и гостей города в сквере имени А.Громыко. Здесь пройдет настоящий праздник для аграриев и овощеводов-любителей, которые пробуют вырастить южный плод в наших широтах, а также для ценителей свежего арбузного вкуса.

На фестивале презентуют технологии возделывания этой бахчевой культуры. Будет возможность обменяться опытом по выращиванию сочных и сладких плодов с учетом климатических условий республики.

На выставке будут представлены более 20 сортов и гибридов арбуза. Любителей масштабных зрелищ ожидают экспонаты-гиганты. Речь об арбузах весом свыше 35-40 кг и пышных тыквах.

Увлечет ценителей прекрасного мастер-класс по карвингу. Мастера продемонстрируют филигранность своего рода гастрономического искусства. И самая вкусная часть фестиваля - дегустация.

На фестивале будет представлена продукция фермерского хозяйства "Бахча Гринько".

Такой форум впервые пройдет в областном центре. Действо будет происходить с 11.00 до 15.00.-0-

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