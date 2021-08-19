Соляная комната, современные УЗИ-аппараты - в Могилевской поликлинике №5 идет капитальный ремонт с модернизацией 

19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Масштабные строительные работы идут в Могилевской поликлинике №5 - скоро здесь изменится не только внешний вид здания, но и появится новое оборудование. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель главврача учреждения здравоохранения Наталья Кулыба.





"Капитальный ремонт был необходим нашему зданию. В мае 2018 года специалисты провели детальное обследование несущих стен и фундаментов - конструкции были серьезно повреждены. Через месяц был разработан проект по капитальному ремонту с элементами модернизации и поставкой нового современного оборудования", - отметила заместитель главврача.





Сейчас закончены строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу: проведены работы по монтажу нового лифтового оборудования, с внешней стороны утепляют стены здания, внутри заменены инженерные сети.





"Несмотря на проводимые масштабные работы, учреждение здравоохранения не прекращает функционировать, продолжает оказывать медицинскую помощь населению, в том числе с учетом сложившейся эпидемиологической обстановке, как амбулаторно, так и на дому. В поликлинике проводятся мероприятия по профилактике распространения респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19. Активно идет вакцинация населения от коронавируса, как в будние дни, так в выходные и праздничные", - отметила заместитель главврача.





Завершить капитальный ремонт здания планируют в этом году. Большую помощь учреждению оказывает Могилевский областной и городской исполкомы, областной и городской Советы депутатов. Кроме того, работы в поликлинике находятся на контроле главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома. "В проект модернизации учреждения входит приобретение аппаратов ультразвуковой диагностики экспертного класса, обновление оборудования хирургических кабинетов, женской консультации, создание современный рабочих мест офтальмолога, оториноларинголога, что позволит значительно улучшить качество оказываемой медицинской помощи населению. Также одной из новинок будет организация соляной комнаты, что весьма актуально в настоящее время. Посещение такой комнаты станет отличным способом профилактики сезонных простуд, а регулярное прохождение оздоровительного курса будет способствовать укреплению иммунитета, активизации собственных защитных сил организма. Спелеолечение поможет в реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции", - подчеркнула Наталья Кулыба.





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Могилевская поликлиника №5 - многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение, которое обслуживает более 42 тыс. жителей Могилева, а также часть населения Могилевского района.-0-