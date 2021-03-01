Соловей поручил оперативно отремонтировать проблемные участки на трассе М10

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поставил задачу оперативно отремонтировать проблемные участки на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница РФ. Поручение губернатор озвучил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул, что на трассе есть критические участки. Особенно на отрезке от Петрикова до Калинковичей. "Необходимо искать решения по этой дороге. Нужно оперативно проинспектировать, в том числе во взаимодействии с ГАИ, определить участки, где в первую очередь необходим ремонт. Составьте четкую программу, и не только по этой трассе. Автомобильные дороги - это лицо территории", - сказал он.

Как проинформировал первый заместитель генерального директора РУП "Гомельавтодор" Денис Ясько, с начала года на дорогах, которые находятся на обслуживании предприятия, ямочность ликвидировали на более чем 7,3 тыс. кв.м. Он обратил внимание: участки с большой ямочностью как правило фиксируются на магистральных дорогах с интенсивным движением транспорта. В первую очередь это М10, М8 (на участке Гомель - Довск) и отрезок Речица - Светлогорск на трассе Р82.

"Ежедневно на обслуживаемых дорогах работают от 15 до 22 бригад, которые устраняют до 350 кв.м ямочности. Применяются различные технологии. Основной материал для ямочного ремонта в зимний период - складируемые органоминеральные смеси. За четыре месяца использовано 902 т этого материала", - уточнил Денис Ясько.

По его словам, диагностика показала: ремонт необходим на 1048 км дорог, в том числе на 296 км требуется капитальный.-0-