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20 декабря 2019, 12:05

Соловей: сотрудничество Гомельской области с регионами России основано на взаимовыгодных интересах

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Гомельской области с российскими регионами основано на приоритетах внешней политики государства и взаимовыгодных интересах. На этом сделал акцент сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области, которое проходит в российском регионе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Губернатор отметил, что задача встречи - вывести торгово-экономические, научно-технические, культурные и социальные связи двух регионов на новый качественный уровень. "Активное сотрудничество с регионами России - один из аспектов стабильного развития Гомельской области. Это сотрудничество основано на приоритетах внешней политики государства и взаимовыгодных интересах", - сказал Геннадий Соловей.

По его словам, сегодня на Россию приходится более 60% внешнеторговых операций. Только за последние неполные два года внешнеторговый оборот Гомельской области с российскими регионами превысил $10 млрд, из которых на Кировскую область приходится лишь $9,5 млн, уточнил губернатор.

Из почти 300 предприятий Гомельской области экспорт в Кировскую осуществляют только 15. В их числе - гигант белорусского машиностроения "Гомсельмаш". Осваивают рынок российского региона три предприятия СЭЗ "Гомель-Ратон". За 17 лет торговых отношений "Мозырьсоль" поставила в Кировскую область 25 тыс. т соли на сумму более 100 млн российских рублей. А кондитерская фабрика "Спартак" с начала года отгрузила в российский регион 160 т продукции.

"Однако при таком промышленном, научном и ресурсном потенциале это, конечно, не результат. Скорее старт", - убежден Геннадий Соловей. Он назвал основные позиции, которые дадут положительный эффект для развития сотрудничества. В их числе - агропромышленная сфера, строительство и ремонт дорог, лесное хозяйство. "Проведу параллель: Гомельская область в Беларуси, как и Кировская в России, в значительной степени покрыты лесами - 48 и 63% соответственно. В этой связи Институт леса Национальной академии наук Беларуси готов предоставить услуги в диагностике заболеваний, профилактике и защите лесных и сельскохозяйственных растений от болезней и вредителей с использованием современных молекулярно-генетических и биотехнологических методов", - сказал губернатор.

Еще одно важное направление, по мнению руководителя белорусского региона, - развитие межвузовского сотрудничества.

"Безусловно, первоочередной интерес приходится на поступательное развитие экономических связей. Но наши народы связаны кровным и духовным родством, нас объединяет взаимоуважение, взаимообогащение культур, диалог поколений и религий, принципы социальной справедливости. Мощным объединительным ядром является чувство личной исторической ответственности, память сердца и души о Великой Отечественной войне", - добавил Геннадий Соловей.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин отметил, что российскому региону интересен опыт белорусских специалистов в благоустройстве городов, ремонте дорог. "Нам бы хотелось, чтобы Киров стал таким же благоустроенным, как Гомель", - сказал он.

Заседание совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области проходит в российском регионе 19-20 декабря. Гомельский облисполком закреплен ответственным за развитие сотрудничества Беларуси с Кировской областью. Участники обсуждают перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений, проблемные вопросы взаимных поставок в сферах машиностроения, сельскохозяйственной продукции, пути их решения. Проходят встречи двух торгово-промышленных палат (Вятской ТПП и Гомельского отделения БелТПП), В2В-переговоры, на которых предприятия озвучивают свои интересы, организованы круглые столы о межвузовском взаимодействии. Определяются точки соприкосновения и в туристической сфере. Стороны намерены закрепить отношения документами. Кроме того, белорусская делегация знакомится с передовым опытом промышленных, сельскохозяйственных предприятий Кировской области.

На встрече руководители регионов подписали протокол, на основе которого будут строиться дальнейшие взаимоотношения.-0-

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Перспективы взаимодействия озвучил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области РФ, которое проходит в российском регионе.

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Подписи под документом поставили гендиректор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова и руководитель Центра поддержки экспорта Кировской области Мария Зеленцова.

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