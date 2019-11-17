Соловей: в новом парламенте необходимо соблюсти баланс стабильности и прогресса

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Депутатам Палаты представителей седьмого созыва в своей работе необходимо соблюсти баланс стабильности и прогресса. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время посещения избирательного участка, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор голосовал на избирательном участке №17, который расположился в одном из учебных корпусов ГГУ имени Ф.Скорины. По словам руководителя области, гражданский долг каждого белоруса - прийти на выборы и высказать свою позицию, выразив поддержку в пользу того или иного кандидата. "Я голосую за разумный баланс стабильности и прогресса. За мудрость опытных профессионалов, за плечами которых сегодняшние достижения отдельных коллективов, региона и страны в целом, и за свежий взгляд талантливых, как сегодня принято говорить, продвинутых молодых людей, которые готовы добавлять новое к тому, что сделано старшими поколениями", - поделился губернатор.

Он подчеркнул, что за 25 последних лет для Беларуси каждый год был прорывным по различным социально-экономическим направлениям. "Как бы ни было трудно, мы не теряли социальный ориентир развития, в равной мере уделяя внимание и реальному сектору экономики, от которого напрямую зависит благополучие граждан, и социальным направлениям: образованию, здравоохранению, культуре и спорту", - обратил внимание глава региона.

По его словам, в Гомельской области за это время сформировался собственный бренд - комплексное благоустройство населенных пунктов, которое будет продолжено.

"Сегодня я голосую и за органичное взаимодействие парламента и местных органов власти. Только глубокое погружение в проблемы и ожидания наших людей позволит инициировать и принимать законы в соответствии с требованием времени", - добавил председатель облисполкома. Геннадий Соловей выразил слова благодарности депутатам Палаты представителей шестого созыва от Гомельской области за их работу, поддержку региона.

Также на участке губернатор вручил подарки впервые голосующим избирателям. Среди них второкурсница ГГУ имени Ф.Скорины Александра Дрывайло. "Очень важно для каждого жителя Беларуси не остаться в стороне от столь важного события, как выборы в парламент", - убеждена студентка. Определяясь с выбором в пользу кандидата, изучая программы, девушка учитывала как идеи, которые предлагают претенденты, так и их профессионализм, опыт.

Всего же на участке №17 в Гомеле 1784 избирателя, из них порядка 150 - те, кто голосует впервые. За время досрочного голосования на данном участке выбор в пользу того или иного кандидата сделали более 520 человек. Сегодня для избирателей подготовлена программа с творческими выступлениями. БРСМ приглашает поучаствовать в акции #Пажадай маёй краіне. С разработками студентов ГГУ, достижениями, творческими работами знакомит тематическая выставка. Также на участке можно получить консультации по различным направлениям.

Всего же сегодня в Гомельской области открылись 1009 участков. В регионе на 17 мест в Палате представителей претендуют 72 кандидата.-0-