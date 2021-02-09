Соловей: ВНС - важный шаг на пути дальнейшего построения сильного государства

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - важный шаг на пути дальнейшего построения сильного государства. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

"Всебелорусское народное собрание - это ответственный шаг поступательного движения вперед. Не старт, не рывок, а очередная, но очень важная дистанция на пути дальнейшего построения и развития стабильного социально ориентированного государства. Сильного государства", - сказал Геннадий Соловей.

Губернатор отметил, что на всенародном форуме предстоит обсудить ориентиры на ближайшие годы. "Мы ставим перед собой амбициозные, но выполнимые задачи и цели. Те цели, в достижении которых свою роль должен увидеть каждый житель региона", - подчеркнул руководитель области.

"В 2021-2025 годах результатами социально-экономического развития нашего региона должны стать увеличение валового регионального продукта на 22,2%, инвестиций в основной капитал - на 21,5%, совокупных доходов местных бюджетов - на 52%, среднемесячной заработной платы - на 55,5%", - озвучил планы председатель облисполкома.

По его словам, фундамент для выполнения намеченного заложен. "Например, за прошлую пятилетку объем промышленного производства в регионе вырос на 5,5% и превысил Br100 млрд. Область вышла на самый высокий показатель в стране по объему промпроизводства на одного жителя - в среднем Br14,5 млн в год на человека", - назвал цифры он. На развитие производства и сферы услуг инвестировано более $8 млрд. Построено 2 млн 400 тыс. кв.м жилья.

Совершенствование технологий, производственной дисциплины, увеличение объемов производства должны стать точками роста аграрной отрасли региона, подчеркнул председатель облисполкома. "За последние пять лет в области реконструировали 35 и ввели 11 новых молочно-товарных ферм. Это позволило добавить почти 20 тыс. постановочных ското-мест", - констатировал он.

География поставок мясо-молочной продукции гомельских производителей выросла за эти годы до 29 стран. Экспорт увеличился на 16% и приблизился по итогам 2020-го к $400 млн. "По-прежнему лидер потребления гомельских продуктов - Россия. В топе покупателей - Казахстан, Украина, Китай и Армения", - перечислил руководитель области.

Геннадий Соловей обратил внимание, что планируемые объемы производства до 2025 года позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в молочной продукции и вести экспортные поставки на рынки ЕАЭС и стран дальнего и ближнего зарубежья.

"По поручению Президента разработана программа развития агропромышленного комплекса Гомельской области на 2021-2025 годы. Основной ее приоритет - улучшение благосостояния людей, которые работают в агропромышленном комплексе региона", - добавил губернатор.

В числе ключевых факторов повышения благосостояния страны он назвал и инвестиции в образование, медицину. Так, за последние годы на модернизацию и техническое переоснащение учреждений здравоохранения области было выделено почти Br130 млн. "Кроме ввода таких знаковых для жителей региона объектов, как детская областная больница и Гомельская городская поликлиника, серьезные ремонтные работы проведены в медучреждениях Ветки, Лельчиц, Брагина, Житковичей, Петрикова, Добруша и других районов", - напомнил Геннадий Соловей. В пандемию крайне важным стало открытие после капитального ремонта пульмонологического корпуса туббольницы. Кроме того, приобретено медицинского оборудования почти на Br77 млн, добавил он. Это позволило значительно улучшить качество оказания медпомощи населению, своевременно выявлять и предотвращать развитие опасных заболеваний.

"Это лишь малая толика того, что было сделано жителями Гомельской области за последние пять лет. Конечно, всегда есть непреодолимое желание сделать больше и лучше. И важно не останавливаться, включаться в работу, чтобы в единстве трудиться и создавать максимально благоприятные условия для всех жителей региона", - заключил Геннадий Соловей.-0-