27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по подледной ловле рыбы пройдут сегодня в Славгороде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Славгородского райисполкома.

Соревнования пройдут на старице реки Сож. Они приурочены к акции "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам". В мероприятии примут участие команды клубов физической культуры и спорта, организаций и учреждений. К любителям зимней рыбалки присоединятся команды объединений ветеранов, в том числе войны в Афганистане. Продемонстрировать свое мастерство смогут все желающие - для этого необходимо сформировать команду из трех человек. "Если команда не соберется, спортсмены переводятся на участие в личном зачете", - отметили организаторы.

Победители получат памятные дипломы, команды ветеранов будут награждаться отдельно. Открытие соревнований состоится в 10.00.-0-