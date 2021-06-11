Соревнования санитарных формирований гражданской обороны прошли в Минске

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью практической отработки слаженности действий и правильного алгоритма оказания помощи населению при возникновении чрезвычайной ситуации, повышения готовности сил и средств гражданской обороны Мингорисполком, Минское городское управление МЧС, Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, Минская городская организация Белорусского общества Красного Креста ежегодно проводят районные и городские соревнования санитарных формирований гражданской обороны. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня на территории средней школы №66 Минска прошли городские соревнования санитарных формирований гражданской обороны, в которых приняли участие 9 санитарных дружин и 9 санитарных звеньев. За звание победителя участники соревнований боролись на 5 этапах.

На первом этапе судейским составом была осуществлена проверка оснащенности санитарных формирований табельным имуществом и умение им пользоваться. На втором - санитарные формирования работали в очаге комбинированного поражения: участникам необходимо было провести дезинфекцию и оказать пострадавшим первую помощь. Третьим этапом стала работа санитарных формирований в очаге химического поражения: оказывалась первая помощь пострадавшим, вынос их из зоны заражения и проведение частичной санитарной обработки. На четвертом - сандружинники работали в очаге инфекционного заболевания: надевали специальные костюмы, проводили обследования проб воды и оказывали необходимую первую помощь пострадавшим. Пятый этап - теоретический. Вместе с тем проверка знания теории участников соревнований проводилась судейским составом на каждом испытании.

Все прибывшие команды с достоинством преодолели испытания. По итогам пройденных этапов среди санитарных дружин сильнейшей стала дружина ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга", второе место заняла дружина головного офиса Беларусбанка, третье место - Минское отделение БЖД. Среди санитарных звеньев победителем стало звено "Белтелекома", второе место заняло звено филиал "Автобусный парк №5" ГП "Минсктранс", третье место у звена Национальной библиотеки Беларуси. -0-