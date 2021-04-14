Соревнования сил спецопераций собрали 12 экипажей БТР на полигоне в Витебском районе

14 апреля, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Лосвидо в Витебском районе проходят состязания на лучшего водителя, наводчика и лучший экипаж БТР-80 (70МБ) сил специальных операций ВС Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях принимают участие 12 экипажей из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В составе экипажа бронетранспортера три человека - командир, водитель и наводчик. Представлять свои соединения приехали лучшие военнослужащие.

Во время состязаний команды демонстрируют теоретические знания в огневой, военно-медицинской и технической подготовке, а также РХБ защиты. Военнослужащие соревнуются и на технике, выполняя различные упражнения.

По словам судьи, начальника группы подготовки десантных подразделений отдела боевой подготовки командования сил специальных операций подполковника Николая Радкевича, подобные соревнования проводят ежегодно. "Сегодня на полигоне Лосвидо прошли дневные стрельбы, впереди еще ночные - и тогда выявят лучшего наводчика БТР. Завтра пройдет гонка, где бойцам нужно будет показать себя как единую команду. По ее итогам определится лучший экипаж", - добавил Николай Радкевич. Во время соревнований также пройдет в три стадии эстафета на бронемашинах.

Лучший водитель БТР уже был определен 13 апреля. Им стал рядовой Витебской 103-й бригады Александр Струков. Он опытный боец, меньше двух недель ему осталось до окончания службы. Говорит, что в соединении регулярно проходят необходимую подготовку во время сборов, полевых выходов, отрабатываются вождение, тактика и другие элементы. "Также готовились непосредственно к этим состязаниям. На соревнованиях для меня самым тяжелым этапом стало ночное вождение, прохождение препятствия "змейка", тогда была плохая видимость. Остальное прошло легко, опыт помог", - поделился Александр Струков.

Итоги первенства подведут 16 апреля.-0-

Участник соревнований Алексей Мальчук

Арбитр соревнований Евгений Прачкин

Победитель соревнований среди водителей рядовой Александр Струков

Фото Александра Хитрова