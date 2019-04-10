Соревновательное шоу "Танковый биатлон" пройдет на "Линии Сталина"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 20 апреля пройдет соревновательное шоу "Танковый биатлон Т-72", сообщили организаторы.
Впервые шоу "Танковый биатлон" на территории комплекса состоялось в 2016 году, собрав несколько тысяч зрителей. В этом году "Линия Сталина" планирует расширить формат соревнований, а также в дополнение к основной программе для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и различных мастер-классах. Самые активные участники будут награждены дипломами и призами.
Начало мероприятий в 11.00. В 14.00 состоится реконструкция "Ржевско-Вяземская операция 1942 года", в 14.20 стартуют соревнования "Танковый биатлон Т-72".
Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.-0-
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