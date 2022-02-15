Сосну в форме трезубца обнаружили в Беловежской пуще

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Дерево в форме трезубца обнаружили в Беловежской пуще, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт национального парка.

Необычный экземпляр сосны обыкновенной нашли в Дмитровичском лесничестве недалеко от берега реки Лесная. На высоте около 2 м ствол дерева разделяется на три части, принимая форму трезубца.

Деревья такой формы - большая редкость, отметили в отделе охраны леса и лесного хозяйства. Например, похожая сосна, которую называли деревом-трезубцем, или деревом-крестом, росла раньше в городе Припять около атомной электростанции. Причем необычную форму оно приняло задолго до 1986 года. Вскоре после аварии на ЧАЭС сосна, не выдержав радиации, рухнула.

У этой истории с припятской сосной есть невероятное продолжение. "Через некоторое время в Сибири, в Нарымском сквере, где установлена стела к 10-летию катастрофы в Припяти, стали замечать, что ствол одной из берез начал меняться и приобретать форму, похожую на сосну в Припяти", - рассказали в парке.

Еще один похожий экземпляр дерева-трезубца растет в Новосибирске. В данном случае необычную форму имеет береза повислая.-0-