Сотрудники Минэкономики благоустроили территорию детского дома-интерната в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства экономики благоустроили территорию подшефного дома-интерната в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Минэкономики традиционно не остается в стороне от добрых дел. Сегодня часть коллектива под руководством первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря, выполняя данное на прошлой неделе обещание, трудилась на территории подшефного дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, помощь которому мы оказываем уже более 11 лет", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Минэкономики убрали мусор, опавшие ветки и листву, очистили газоны.-0-

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