Сотрудники Минэкономики на субботнике благоустраивали территорию детского дома-интерната в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и сотрудники Министерства экономики приняли участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Часть коллектива министерства 19 апреля традиционно участвовала в благоустройстве территории по ул. Громова в Московском районе Минска. Сегодня сотрудники Минэкономики, в том числе заместитель министра Дмитрий Матусевич, отправились в подшефный детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, помощь которому коллектив министерства оказывает более 9 лет.

Работники Минэкономики приняли участие в благоустройстве и озеленении территории детского дома: совместно с работниками детского дома очистили и обустроили газоны, покрасили бордюры, высадили порядка ста саженцев туи и можжевельника, закупленных в Молодечненском лесхозе за счет добровольных пожертвований, собранных коллективом министерства.-0-

Фото Министерства экономики