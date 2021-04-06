Сотрудники рыболовных инспекций Витебской области изъяли с начала года 22 км сетей

6 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем году работники рыболовных инспекций Витебской области изъяли 22 км сетей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела госконтроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

За три месяца этого года областная и межрайонные инспекции провели 350 контрольных мероприятий, во время которых выявили 160 нарушений. "Сотрудники инспекций изъяли 521 сеть общей длиной 22 км, 135 прочих запрещенных орудий рыболовства, 33 единицы огнестрельного оружия, в том числе 15 незарегистрированного. По материалам инспекций возбуждено 11 уголовных дел", - отметил Вячеслав Солдатов. В течение трех месяцев было выдано 31 предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства.

В областной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что по 8 июня 2025 года действует запрет на любительское рыболовство на участке реки Западная Двина ниже по течению от плотины Полоцкой ГЭС на расстоянии 2,3 км до границ деревни Бояры. Нарушение запрета влечет взыскание штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией или без орудий рыболовства. За каждую добытую рыбу вред окружающей среде будет компенсироваться в тройном размере.-0-