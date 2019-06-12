Социальная программа Heart team стартовала в Гродненском областном кардиоцентре

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной клинический кардиологический центр стал первым в Беларуси, где стартовала социальная программа Heart team. Проект реализуется при поддержке компании velcom | A1, которая предоставила кардиоцентру 20 SIM-карт с безлимитным доступом в интернет, сообщили БЕЛТА в компании. Благодаря такому сотрудничеству врачи скорой медицинской помощи могут оперативно вносить в базу информацию о пациенте и получать необходимые рекомендации от кардиоцентра.

Heart team - инициатива Гродненского областного клинического кардиоцентра и главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Пилотный проект направлен на улучшение оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По программе 17 бригад скорой помощи оснастили специальными планшетами.

Такое нововведение позволяет бригадам в течение двух-трех минут передать врачам в стационаре информацию о возрасте, состоянии и степени тяжести пациента, дате и времени поступления жалоб больного, результатах ЭКГ. В свою очередь благодаря мобильности и быстрому обмену информацией врачи кардиоцентра имеют возможность подготовить все необходимое для неотложной терапии или реанимации. Оперативную связь с бригадой скорой помощи обеспечивает специальное ПО Salutis, работающее на основе SIM-карт с подключенным пакетом безлимитной 3G-связи от velcom | A1.

"Реализация программы Heart team позволяет сократить время от начала заболевания до получения пациентом необходимой ему помощи. Важно отметить, что приложение фиксирует и передает информацию о пациенте с высокой точностью, вплоть до распознавания состояний, предшествующих инфаркту миокарда, что не раз позволяло врачам бригад скорой помощи вовремя восстановить нормальную работу сердца и спасти жизнь пациента", - рассказал главный врач Гродненского областного кардиоцентра Андрей Янушко.

Как отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1 Николай Бределев, необходимость внедрения технологий онлайн-коммуникации в такие сферы, как здравоохранение, может значительно улучшить качество жизни человека.

В будущем внедрение онлайн-технологий в медицину поможет ускорить помощь пациентам по всей области и в ведущих медицинских учреждениях страны, значительно улучшит работу в сфере оказания неотложной медицинской помощи в сложных и чрезвычайных ситуациях, уверены создатели программы Heart team.-0-