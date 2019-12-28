Социально-педагогический центр Заводского района Минска получил в подарок планшеты

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетила подшефное учреждение образования "Социально-педагогический центр с приютом Заводского района Минска" и поздравила его воспитанников с наступающими Новым годом и Рождеством, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Ребята подготовили новогоднее представление и получили от Деда Мороза подарки. Белстат передал учреждению для использования в учебном процессе планшетные компьютеры.

Инна Медведева пожелала детям крепкого здоровья, праздничного настроения, хороших оценок, много настоящих друзей и исполнения всех желаний.

Основной целью приюта является создание оптимальных условий для устройства ребенка в жизни - предоставить не только возможность проживания, но и защитить права и законные интересы, помочь в социальной адаптации.

Акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси.-0-