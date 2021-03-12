Социальные пункты помощи населению откроют в Минском, Вилейском и Смолевичском районах

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные пункты для приближения услуг к месту проживания людей в 2021 году откроют в Минском, Вилейском и Смолевичском районах. Об этом сегодня рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская на его итоговой коллегии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо обеспечивать социальными услугами всех людей, которые проживают в отдаленных и малонаселенных деревнях, поэтому необходимо расширять сеть социальных пунктов. В текущем году с учетом потребности планируется открытие таких помещений в Минском, Вилейском и Смолевичском районах, также появится отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста в городском поселке Плещеницы Логойского района", - рассказала Тамара Красовская.

Сегодня в Минской области 130 социальных пунктов, только в Борисовском районе - 11. Их общими направлениями работы являются выявление и учет граждан, которые нуждаются в социальных услугах, осуществление принципа преемственности в представлении различных форм и видов социальной помощи, привлечение к сотрудничеству организаций различных форм собственности, физических лиц для оказания материальной, моральной и другой поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, консультирование по вопросам оказания социальной помощи и социального обслуживания.-0-