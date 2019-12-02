Социальный марафон "Разные, но равные" проведут в Минске в День инвалидов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный марафон "Разные, но равные", посвященный международному Дню инвалидов, пройдет 3 декабря в минском Дворце культуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В программе марафона заявлена выставка-продажа сувенирной продукции, производимой социальными учреждениями и общественными объединениями Минска. Будут работать консультационные пункты психологической и юридической помощи, которые помогут разобраться с вопросами социальной поддержки, трудоустройства, пенсионного обеспечения, здоровья и активного долголетия.

Для участников и приглашенных гостей будут работать зоны активности: "Голос как инструмент", "Магия песни", "Ходьба как стиль жизни", "Оздоровительная йога", "Пробуждение", мастер-классы по восточным танцам и дефиле. Будут представлены творческие площадки территориальных центров социального обслуживания населения и общественных объединений Минска: "Вышивка лентами", "Имидж. Стиль. Мода", "Мир декупажа", "Ароматы для красоты и здоровья", "Загадка русской росписи", "Художественная обработка кожи" и другие.

Организаторы подготовили праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады, артистов цирка. Также состоится чествование волонтеров серебряного возраста, оказывающих социальную помощь и поддержку пожилым и людям с инвалидностью.-0-