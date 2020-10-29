Социальный проект "Возраст волонтерству не помеха" стартует в январе в Брестском районе

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Социальный проект "Возраст волонтерству не помеха" планируют реализовать в Брестском районе в 2021-2022 годах, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель правления областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд милосердия и здоровья" Светлана Бондарева.

Инициатива поддержана в рамках гуманитарной программы "Место встречи: диалог", финансируемой германским федеральным фондом "Память, ответственность, будущее". Проект планируется реализовать на территории Мухавецкого и Мотыкальского сельских Советов.

"Основная цель проекта - обучение волонтерству пенсионеров для оказания помощи более пожилым и маломобильным землякам. Наша целевая группа - люди военного поколения, те, кто родился до 9 мая 1945 года, бывшие узники концлагерей. Это обязательное условие спонсоров. Договор о финансировании с немецкой стороной уже подписан. Думаю, с января начнется реализация проекта", - отметила Светлана Бондарева.

Партнером выступает территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района. На базе Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина для волонтеров будут организованы семинары-тренинги. В своей работе инициаторы проекта рассчитывают на тесное взаимодействие с ветеранской организацией, местными Советами.

Опыт подобной проектной деятельности у регионального отделения фонда уже есть. Буквально накануне здесь завершили проект "Организация качественного ухода и активного досуга для пожилых людей военного поколения", который реализовывался в партнерстве с ТЦСОН на территории Мотыкальского сельского Совета Брестского района.

Проект был направлен на улучшение качества жизни людей военного поколения. Его участниками стали 75 жителей деревень Ковердяки, Скоки и Тюхиничи, в том числе трое бывших узников концлагеря. На базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста организована волонтерская группа "Пожилой - пожилому". Сейчас в нее входят 15 человек в возрасте от 60 до 74 лет. Для волонтеров была организована школа ухода за маломобильными гражданами. Для всех участников проекта создан клуб по интересам со спортивным кружком, творческой мастерской и гостиной.

"В рамках проекта закуплены спортинвентарь, швейные машины, тонометры, организовывались совместные праздники и экскурсии. Создано "Пособие по уходу за маломобильными на дому", которое комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рекомендовал для использования в работе всем подчиненным и заинтересованным службам, - отметила Светлана Бондарева. - Этот проект заканчивается, но мы надеемся, что дружеские отношения между нашими волонтерами и их подопечными сохранятся".-0-