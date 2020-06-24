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24 июня 2020, 17:15

Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь

Игорь Сергеенко. Фото из архива
Игорь Сергеенко. Фото из архива

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня с рабочей поездкой посетил Мозырь, ознакомился с работой социальных учреждений и промышленного комплекса района, встретился с трудовыми коллективами, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой точкой маршрута стал Мозырский драматический театр имени И.Мележа, который сегодня отпраздновал новоселье после масштабной реконструкции. Здание было построено в конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века, имеет статус историко-культурной ценности. Однако оно серьезно пострадало при пожаре 2013 года - огонь уничтожил большую часть культурного памятника.

"Я вижу, как в вашем городе бережно сохраняются традиции. Верю, что обновленный театр, который смог сохранить свою труппу, станет настоящим культурным центром не только Мозыря, но всего Полесского региона. И те традиции, которые были здесь заложены, сохранятся и приумножатся", - сказал на церемонии открытия Игорь Сергеенко. Он пожелал творческому коллективу новых успехов, интересных постановок и популярности у зрителей разных возрастов.

Глава Администрации Президента передал сертификат на Br100 тыс. для укрепления материально-технической базы учреждения.

Сертификат на Br50 тыс. вручил театру председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он обратил внимание, что даже после пожара, когда у актеров не было своих стен, они не прекращали творческую деятельность. "За пять последних лет сыграно почти 1,2 тыс. спектаклей, в том числе ежегодно пять-шесть премьерных. И это не считая выездов в районы", - сказал губернатор. За годы после пожара почти 15 тыс. зрителей из Мозырского, Калинковичского, Хойникского, Наровлянского, Ельского, Светлогорского, Петриковского районов познакомились с произведениями белорусских классиков и современных драматургов.

В обновленном театре Игорю Сергеенко рассказали не только о реконструкции, но и творческих планах. На новой сцене артисты представили гостям композицию к спектаклю "Прымакі".

О перспективах развития, модернизации шла речь в ОАО "Мозырьсоль". Генеральный директор Артур Галимов проинформировал Игоря Сергеенко о способах добычи, производстве, основных видах продукции. "У нас 10 скважин, которые находятся в 3 км от производственной базы. Предприятие работает на полную производственную мощность", - отметил руководитель. Он обратил внимание, что основными потребителями продукции являются пищевая и химическая промышленность.

"Мы экспортно ориентированное предприятие. 85% продукции идет на внешние рынки. Значительную часть в структуре зарубежных поставок занимает Российская Федерация. Однако в последнее время ее долю снижаем, но без потери рентабельности. Увеличиваем отгрузки в Украину, страны Балтии", - рассказал гендиректор. Он добавил, что растет потребление продукции ОАО "Мозырьсоль" и на внутреннем рынке.

Глава Администрации Президента пообщался с трудовым коллективом предприятия. "Впечатления самые положительные. Предприятие не снижало обороты в течение этого года. Почти тысячный коллектив готов выполнять поставленные производственные задачи. Большое внимание уделяют здесь социальной поддержке работающих. На таких коллективах держится экономика страны, они ищут новые формы работы, рынки сбыта, расширяют географию поставок", - сказал Игорь Сергеенко.

О государственной поддержке детей, оставшихся без родительского внимания, речь шла в Мозырском детском доме. Сегодня в нем живут 55 мальчиков и девочек со всей области в возрасте от 4 до 18 лет.

Как пояснила директор учреждения Ирина Вишневская, это первый в стране детский дом так называемого квартирного типа. У каждой семейной группы есть свои девичьи и мальчишечьи спальни, гостиные-игровые, кухня, санитарные узлы. Для всестороннего гармоничного развития детей созданы все условия. Они с удовольствием проводят время в творческой студии, игротеке, с пользой - на чудо-огороде, в библиотеке или в этнографическом уголке. Имеют возможность поправить и укрепить здоровье в бассейне, спортивно-тренажерном зале, комплексе уличных тренажеров. "Мы не просто детский дом, мы большая дружная семья", - подчеркнула директор. Ребята для гостей подготовили творческую программу.

Для укрепления и совершенствования материально-технической базы учреждения Игорь Сергеенко передал детскому дому сертификат. Он пожелал каждому ребенку найти свое место в жизни и сохранить в памяти и сердце ту душевность, которая царит в детском доме.

После посещения соцобъектов и предприятий глава Администрации Президента отметил, что доволен увиденным в Мозыре. "Впечатлило, с какой любовью люди говорят о своем городе, о своем крае, о том, что делается и руками самих коллективов, и местной властью. Люди с оптимизмом смотрят в будущее, реализуют на практике те программы, которые утверждены руководством страны, видят перспективу", - заключил он. -0-

Фото Сергея Холодилина

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