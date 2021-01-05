Соцработник о помощи пенсионерам на изоляции: первым делом стараюсь поднять им настроение

5 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Пенсионеры Витебского района стойко переносят вынужденную изоляцию из-за пандемии, а соцработник, посещающий их на дому, старается внести в их будни больше позитива. Об этом рассказала корреспонденту БЕЛТА социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Витебского района Светлана Шаповалова.

С началом пандемии обязанности соцработников почти не изменились, разве что у них появились дополнительные "аксессуары" - защитные маски, перчатки, дезсредства. Зато их подопечным, людям преклонного возраста, вынужденная изоляция далась тяжело морально.

"Первым делом, когда прихожу к своим бабушкам и дедушкам, стараюсь поднять им настроение, а уж потом принимаюсь за дела. Весной, когда все было в новинку, мои подопечные очень волновались из-за ковида. Однако закаленное войной поколение крепче нас. Они уже смотрят в ближайшее будущее и беспокоятся по иному поводу", - отметила Светлана Шаповалова, которая более 14 лет трудится в качестве соцработника. Чуть более половины этого срока посещает пенсионеров Суража в Витебском районе.

В сельской местности хлопот немало. Принести воду, дрова, затопить печь, приготовить поесть, прибраться в доме. И все это перемежать с шутками-прибаутками, чтобы отвлечь пенсионеров от тяжелых дум. Если заранее кто-то попросил принести лекарства, то нужно прочитать инструкцию, объяснить, какие таблетки и когда принимать. Или даже разложить их по очереди, проконтролировать, чтобы приняли полагающуюся по времени пилюлю. А еще следует измерить давление. Хоть у многих подопечных Светланы Шаповаловой имеются электронные тонометры, рассмотреть цифры на небольшом экране им сложно. Вот и ждут свою помощницу, чтобы та провела процедуру.

Под ее заботливым крылом находятся 10 человек. Доставка продуктов, лекарств, уборка, готовка - все это соцработник делает в том же ритме, что и всегда. Чтобы помочь людям преклонного возраста в условиях COVID-19, ТЦСОН организовал новый сервис - обслуживание не состоящих на учете в центре пенсионеров. Им сообщили номер телефона центра, и каждый желающий мог оставить заказ. Эта услуга было очень востребованной среди представителей "золотого возраста" - как жителей Суража, так и дачников.

Профессиональный праздник, День работников соцзащиты, Светлана Шаповалова встречает с надеждой на лучшее. Она уверена, что все можно пережить, если каждое утро встречать с оптимизмом, а своих подопечных - улыбкой. "Я на своем месте. Мне без моих бабушек и дедушек на больших выходных становится скучно", - поделилась соцработник-0-