Соцработникам Брестской области помогают более 200 волонтеров БРСМ и Красного Креста

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области социальным работникам в обслуживании одиноких пожилых людей и инвалидов помогают более 200 волонтеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук.

В связи с ситуацией по коронавирусу во всех без исключения территориальных центрах социального обслуживания населения области организована ежедневная работа горячих линий по доставке продуктов и лекарств для одиноких и одиноко проживающих нетрудоспособных граждан. На 1 апреля поступило 124 обращения, в том числе 103 заявки с просьбой о доставке товаров. Все они выполнены. По остальным обращениям были даны разъяснения и консультации.

"Пока справляемся своими силами: в области около 1,7 тыс. социальных работников. БРСМ выделил нам в помощь 150 волонтеров, общество Красного Креста - 100. Пока обслуживаем заявки одиноких пожилых и инвалидов. Но начинаем эту работу и с одиноко проживающими нетрудоспособными гражданами. В первую очередь информируем их о соблюдении мер, противодействующих распространению коронавируса. Изучаем, в чем они нуждаются, где их родственники. В случае необходимости и при наличии возможности будем оказывать им такую же помощь, как первой категории", - сказал Василий Соловчук.

Соцслужбы работают в тесном контакте с другими ведомствами, органами власти на местах. "Настраиваем торговые сети, чтобы автолавки чаще ездили, делали больше остановок в населенных пунктах. Потребкооперация в этом плане работает. Поэтому многие сельчане при опросе говорят, что в дополнительной помощи не нуждаются: выйти из дома к машине и купить все необходимое проблемы не составляет", - отметил зампредседателя комитета.

Сейчас в Брестской области 21714 одиноких и 109546 одиноко проживающих пожилых граждан, 6907 одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы. Социальные услуги на дому на регулярной основе получают 11111 пожилых и инвалидов.-0-