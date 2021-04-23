Совместные усилия молодых семей и депутатов позволяют улучшать условия жизни - Данченко

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Совместные усилия молодых семей и депутатов позволяют улучшать условия жизни. Таким мнением поделился с журналистами депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Данченко на открытии двух объектов инфраструктуры возле детской поликлиники в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Данченко подчеркнул, что депутатский корпус всегда готов поддержать инициативы по благоустройству социально значимых объектов. Так, на один из приемов к нему пришли молодые мамы Сельмашевского микрорайона. Они просили помочь благоустроить территорию детской поликлиники на ул. 8-я Иногородняя. Важно было оборудовать колясочную, где во время дождя можно было бы оставить детский транспорт, и съезд для спуска и подъема на крыльцо. "Естественно, мы откликнулись на эту просьбу. Нас поддержали предприятия "ЗЛиН", завод станочных узлов, "Гомельстройматериалы" и частная компания ООО "Грин Фарм Компани". Вместе удалось воплотить желаемое", - рассказал он.

Колясочную и пандус открыли сегодня в 3-м отделении филиала №1 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники. Всего в филиале принимают более 13,6 тыс. маленьких пациентов. К этому подразделению относятся свыше 2,1 тыс. юных горожан. С учетом того, что в микрорайоне год от года строят новые дома для молодых семей, пациентов в учреждении здравоохранения прибавляется.

Как рассказала заведующая филиала №1 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Инга Ильева, в этом году планируется также сделать ремонт в отделении, освежить кабинеты, создать более уютную обстановку для пациентов и их родителей. Сейчас завершается ремонт в отделении филиала на ул.Сосновой. Ежегодно в администрации стараются уделить внимание благоустройству.

Колясочная уже готова принять транспорт самых маленьких пациентов, под козырьком найдется место и для самокатов, велосипедов. Навес укроет от дождя и солнца. Депутат отметил, что на контроле останется и вопрос комфортного подъезда к поликлинике.

"Совместные усилия молодых семей и депутатов позволяют улучшать условия жизни без колоссальных денежных вложений. К сожалению, бюджетные средства не позволяют сделать все и сразу. Однако есть немало примеров того, что можно реализовать без существенных затрат, вложив душу и немного времени. Гражданам стоит проявить инициативу и подключиться к благоустройству. Отмечу, что в этом плане в нашем округе диалог налажен", - подчеркнул Александр Данченко. Один из примеров сотрудничества - благоустройство дворовой территории по ул. 8-я Иногородняя. Молодые семьи выступили с инициативой создать уютное пространство с зоной для детей. Жители двора внесли свою лепту, депутат посодействовал разрешению вопроса с освещением.-0-