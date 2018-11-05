Современный ангиографический комплекс установили в Гомельском областном кардиоцентре

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Модернизированную рентгеноперационную с современным ангиографическим комплексом открыли сегодня в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Современный ангиографический комплекс Innova 530 производства компании GE Medical Systems установлен в отделении рентгенэндоваскулярной хирургии областного кардиоцентра. Красную ленточку у входа в рентгеноперационную вместе с главврачом учреждения Ольгой Лях перерезал председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник.

"Мне хотелось бы, чтобы это оборудование максимально работало на то, чтобы продлить жизнь людям, улучшить ее качество каждому пациенту, который сюда обращается. Это оборудование позволяет сделать многое: как диагностировать недуг, так и провести необходимые вмешательства", - подчеркнул Владимир Дворник. Перед специалистами кардиоцентра губернатор поставил задачу - обеспечить работу аппарата в круглосуточном режиме не только для оказания помощи в экстренных случаях, но и в профилактических целях, чтобы пациенты из поликлиник могли записаться на любое удобное для них, в том числе ночное, время.

Открытие модернизированной рентгеноперационной - знаковое событие не только для медперсонала, но и для жителей всей области, заявила главврач центра. В новом оборудовании экспертного класса собраны новейшие технологии визуализации, программные средства, объединяющие различные методы получения изображения - ангиографию, компьютерную томографию, МРТ. "Это позволит выполнять еще более точные и сложные оперативные вмешательства, уменьшить лучевую нагрузку на пациентов и персонал", - рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Сергей Гороховский.

На приобретение современного комплекса из республиканского бюджета было выделено $1,1 млн, строительно-монтажные работы выполнены при поддержке Гомельского облисполкома. Во время реконструкции обновлен также блок для медперсонала. Здесь созданы комфортные условия для пребывания медиков, дежурства которых проходят в круглосуточном режиме. Активно практикуется выполнение диагностического вмешательства в день поступления - "хирургия одного дня".

В профессионализме специалистов и возможностях современного оборудования кардиоцентра убедился 68-летний гомельчанин Валентин Коробейников. "Когда почувствовал недомогание, вызвал скорую, объяснил по телефону симптомы - ко мне направили кардиобригаду. Доставили сразу в кардиологический центр. Ни минуты не потеряли", - поделился пережитым теперь уже пациент 1-го кардиологического отделения, под наблюдением врачей которого находится. Вскоре перенесшего инфаркт миокарда переведут в отделение реабилитации.

Гомельский областной клинический кардиологический центр - один из крупнейших лечебно-профилактических центров в Беларуси и СНГ по оказанию квалифицированной кардиологической, кардиохирургической, рентгенэндоваскулярной и ангиологической помощи. Начавшись с кабинета ангиографии в 2004 году, служба рентгенэндоваскулярной хирургии выросла в одно из крупнейших отделений центра, в штате сегодня около 50 человек.

С 2011 года организовано круглосуточное оказание помощи пациентам с острым коронарным синдромом интервенционными методами. Благодаря этому значительно снизилась летальность от инфаркта миокарда, улучшились показатели возвращения пациентов к работе, снизились сроки госпитализации.-0-

Фото Сергея Холодилина