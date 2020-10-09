Создание Дома молодежи в Витебске обсудили во время открытого диалога БРСМ

9 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня во время открытого диалога "Беларусь - это МЫ!" обсудили вопрос создания Дома молодежи Витебщины, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, отвечая на один из вопросов молодых людей, отметил, что подобная тема уже обсуждалась. Сейчас нужно основательно обсудить вопрос и понять, для чего и под что создавать проект. Также важный вопрос - финансирование. "Мы проработаем этот вопрос, чем Дом молодежи можно наполнить. Предложение правильное, поэтому будем двигаться в этом направлении", - отметил Владимир Пенин.

Зампредседателя Витебского горисполкома Виктор Глушин поддержал идею создания молодежного креативного пространства. После того, как досконально проработают предложение, тогда городские власти подыщут площадку. Это может быть как новое здание, так и существующее, которому дадут второе дыхание. Примеры преображения пустующих площадок в городе есть - это арт-пространство "Толстого, 7".

Во время открытого диалога также затронули вопросы важности использования социальных сетей госслужащими, создания Молодежного агентства для работающей молодежи, популяризации государственной символики и другие темы. В мероприятии также приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, секретарь Центрального комитета союза молодежи Александра Гончарова и первый секретарь Витебского обкома БРСМ Вячеслав Хрол.

Сегодня в Витебске проходит молодежный форум "Беларусь - это МЫ!". Важной составляющей его станет работа молодежных платформ в концертном зале "Витебск". На них будут представлены основные направления деятельности в работе с молодежью. На платформе "Живи ярко" представят инновационные проекты республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Местом же спортивных рекордов станет площадка "Будь здоров". Здесь посетители смогут посостязаться в настольном футболе, JustDance, караоке-батле. Завершающим событием форума станет творческая программа.-0-