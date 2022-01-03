Спасатели передали бобруйскому монастырю 40 огнетушителей

3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Спасатели передали женскому монастырю Святых жен-мироносиц в Бобруйске 40 огнетушителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Первичные средства пожаротушения переданы по поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского в качестве спонсорской помощи. "Пожарная безопасность - это необходимость для каждого человека, дома и учреждений, куда постоянно приходят люди, - сказал начальник Бобруйского горрайотдела по ЧС Андрей Бабин. - Для дополнительной защиты от пожара и предотвращения беды под рукой всегда должен быть надежный помощник - огнетушитель".

Сотрудник МЧС напомнил, что использовать подручное средство несложно, достаточно произвести нескольких действий. Также спасатель вручил наглядно-изобразительную продукцию, которая напомнит служителям и посетителям монастыря о главных правилах безопасности в различных ситуациях.-0-