Спасатели проведут крупные учения в Несвижском замке 14 января

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории замкового комплекса в Несвиже 14 января пройдут масштабные учения, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Спасатели отработают тушение условного пожара в замке. "Администрация эвакуирует персонал и посетителей. Некоторые из них окажутся отрезанными от путей спасения. Им на помощь придут спасатели на автоколенчатом подъемнике и эвакуируют людей с высоты, - рассказали в управлении. - Кроме того, во внутреннем дворе замка установят "куб жизни" для спасения людей с верхних этажей. Работники МЧС проведут работу по тушению условного пожара на площади 150 кв.м, а также эвакуацию материальных ценностей".

На водоеме вблизи замка пловцы и водолазы будут тренироваться в спасении тонущих. А на подъезде к замку работники МЧС отработают действия при ДТП и обнаружении источника ионизирующего излучения.

Как напомнили в управлении, 24 декабря 2002 года в замке произошел пожар. Деревянные строительные конструкции и сгораемые материалы в отделке, многочисленные пустоты способствовали быстрому распространению огня. Тушение осложнялось и тем, что необходимо было не только погасить пламя, но и сделать это с наименьшим ущербом для замка: каждый предмет, элемент интерьера - художественная и материальная ценность. Тогда более 90 человек сражались с огнем. Замок отстояли.

"Тот страшный пожар произошел из-за человеческой халатности. Исключить ее вероятность полностью невозможно, поэтому необходимо быть готовыми к ликвидации любой ЧС в самых суровых условиях", - отметили в управлении.-0-