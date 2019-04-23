23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские спасатели проведут ночное учение в метро, оно пройдет на станции "Московская". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"В ночь с 23 на 24 марта в метрополитене на станции "Московская" пройдет тактико-специальное учение. Будет отрабатываться порядок взаимодействия спасателей с дежурным персоналом объекта в случае возникновения ЧС. Работники МЧС проведут тренировку по тушению горящего поезда в перегоне между станциями", - рассказала Ольга Мельченко.

Планируется задействовать более 20 единиц техники и свыше 100 человек личного состава. Спасатели просят минчан учитывать данную информацию и не беспокоиться при виде большого количества техники в районе станции метро.-0-