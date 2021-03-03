Спасатели проведут тепловую съемку с вертолета для проверки теплосетей Минска

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели проведут тепловую съемку с вертолета для проверки состояния теплосетей Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Работы по проведению над Минском тепловой аэросъемки начнутся сегодня. Спасатели совершат облет города на вертолете и при помощи специальных приборов выявят тепловые аномалии, такие как повреждения, недостаточная тепловая изоляция на трубопроводах, затопление трубопроводов и другие", - рассказали в пресс-службе.

Для получения максимальных результатов работы будут проводиться и в вечернее время. "Просим отнестись с пониманием к необходимости подобных полетов", - добавили в ведомстве.-0-