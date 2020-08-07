Спасатели устроят сегодня "Праздник БезОпасности" в столичном парке имени Грековой

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркое мероприятие для взрослых и детей пройдет в Минске в парке имени Грековой во время республиканской акции "Каникулы без дыма и огня", сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Запланированы концертная программа, демонстрация аварийно-спасательной техники, водная феерия и показательные выступления спасателей. Будут работать точки по обучению правилам безопасности. Спасатели продемонстрируют элементы работы на воде: будут моторные лодки, гидроциклы, флайборд. Начнется мероприятие в 16.00.

"Каждый желающий сможет примерить на себя настоящую боевую одежду работников МЧС, поиграть в "пожарный" боулинг, подняться на высоту на автоколенчатом подъемнике, изучить правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях, пройти безопасный маршрут и многое другое. В мероприятии принимают участие кинологическая служба Республиканского отряда специального назначения, спасатели ОСВОД, работники БДПО, авиаторы МЧС", - рассказали в управлении. Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей.

Запланированы мероприятия и на завтра - с 14.00.-0-