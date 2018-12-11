"Спасательная" остановка появилась в Светлогорске

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Остановочный павильон в тематике МЧС оборудовали в Светлогорске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

С инициативой номинально и фактически преобразить один из остановочных пунктов города сотрудники Светлогорского районного подразделения МЧС обратились к местным властям. Получив поддержку, начали действовать. Вскоре остановка "Лесная" была переименована в "Пожарную часть" - в честь первой пожарной аварийно-спасательной части райцентра, действующей с его основания.

Сотрудники Светлогорского районного подразделения МЧС разработали новый дизайн павильона, создав электронную версию макета. Был продуман каждый элемент: от наивного и любознательного детского взгляда до смертельной угрозы сигареты. Отраженные на элементах остановки сюжеты наглядно и доступно отражают опасность реальных жизненных ситуаций. Есть и шпаргалка для родителей по безопасности детей. А на обратной стороне металлической эмблемы МЧС размещено расписание общественного транспорта.

"Остановочный комплекс оснащен наглядной продукцией, которая превратила его не просто в место ожидания общественного транспорта, но и место, где люди могут почерпнуть для себя полезную и нужную информацию в области пропаганды безопасности жизнедеятельности", - отметила Мария Клезович. По ее словам, аналогов этой остановке в стране нет.-0-