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19 июня 2021, 15:43

Спасти замок от воды, или Как реконструируют главную достопримечательность Новогрудка

Впервые к реконструкции Новогрудского замка приступили в 1921 году. Тогда развалины взяли под охрану, а через год частично законсервировали. Попутно укрепили контрфорсами стены Костельной башни, чтобы она не рухнула. На том все и закончилось. Почти 90 лет замок простоял в руинах. В 2012 году главную достопримечательность Новогрудка решили привести в порядок, включив в госпрограмму "Замки Беларуси". Корреспонденты "7 дней" побывали на месте и узнали, что удалось сделать за почти десяток лет.

Укрепление для склона

Первоначально реставраторы собирались заняться восстановлением одной из башен - Щитовки, но аховое положение другой, Костельной, фундамент которой постепенно разрушали грунтовые воды, заставило изменить планы. К 2014 году башню законсервировали, "одели" в новую кирпичную оправу, корпус стянули металлическим каркасом, а на 6-метровую глубину забили мощные сваи со спецраствором. Это помогло, но ненадолго. Уже спустя три года с укрепленной стороны появилась заметная трещина. Специалисты забили тревогу: в случае оползня башня могла рухнуть на огороды людей, живущих в низине!

После окончания проектных работ в 2020-м реконструкция замка возобновилась. На укрепление склона, чтобы избежать оползней, из областного и республиканского бюджетов выделили Br330 тыс. Работы доверили Новогрудскому СМУ. Его директор Валерий Сербин рассказывает: "В рамках 3-го пускового комплекса сделали подъездную дорогу и установили на склоне габионы - металлические конструкции, наполненные камнями, которые останавливают сползание грунта и укрепляют фундамент. Дальше в землю набили буронабивные сваи, залитые бетоном. Сейчас строим монолитную стенку. Уже подготовлена площадка под бетонирование, установлен металлический каркас на бетонную подготовку, закладные для устройства анкеров, смонтирована опалубка, выполняются гидроизоляционные работы и подвоз минерального грунта. Его нужно порядка четырех тысяч кубов. После этого анкера, длиной около семи метров, загоним в склон: они будут держать его и стену. Затем еще раз обсыпаем все минеральным грунтом, чтобы сделать уплотнение, а в финале укрепляем склон георешеткой для исключения оползания грунта. Планируется, что к концу лета завершим все работы".

То, чем занимается Новогрудское СМУ, - борьба со следствием. Большая часть земли на склоне сползла из-за скопления воды: плотное ядро грунта под замком не давало ей проходить глубже, поэтому она выклинивалась на склоне, что приводило к оползням. Реставраторы решили соорудить на территории детинца водоотвод. Занялось этим Новогрудское ПМС.

"Нам нужно сделать ливневую канализацию, которая будет работать примерно так: после осадков вся вода из чаши собирается в два дождеприемника, через которые идет в колодец, а дальше выбрасывается в реку. Первоначальная стоимость проекта - Br180 тыс., однако сейчас она снизилась на шесть тысяч. Дело в том, что когда для определения места под устройство колодца сделали шурф, обнаружили на глубине 12 м руины, и археологи запретили бурение проколом. Теперь придется работать вручную, а это дешевле. Если погодные условия нам позволят, то намеченное завершим к началу августа", - рассказывает главный инженер Новогрудского ПМС Юрий Романюк.

Щитовка станет музеем

Следующий этап реконструкции - консервация руин и фортификационных стен трех башен: Дозорной, Посадской и Входной. По словам начальника отдела культуры Новогрудского райисполкома Марины Шабанович, восстанавливать их в полном масштабе нет смысла, потому что получится новострой. "На мой взгляд, там можно сделать что-то наподобие археологического музея "Берестье": поместить все под стеклянный купол, чтобы люди могли приходить смотреть", - предлагает она.

Однако когда начнутся работы по пятому пусковому комплексу, Марина Константиновна говорить не берется. Собственно, как и по шестому, итогом которого станет консервация, а затем реставрация и реконструкция башни Щитовка с приспособлением помещений под музейную экспозицию. "Мы хотим восстановить Щитовку до того вида, чтобы туристы могли ее посещать. Экспонатами станут сохранившиеся и отреставрированные остатки стен башни на первом и верхних ярусах, обнаруженные во время раскопок артефакты. Попытаемся сделать так, чтобы люди могли окунуться в старинную эпоху. Разработанная концепция уже утверждена", - отмечает она.

К слову, методы реконструкции главной достопримечательности Новогрудка зачастую подвергаются критике. Мол, после реставрации замок утратит свой аутентичный шарм. Марина Шабанович говорит, что не раз сталкивалась с подобным мнением: "Чтобы окончательно не потерять руины, иногда нам необходимо применять современные технологии, так как по-другому сохранить их не возможно. При этом все виды работ и внешний вид рассматриваются коллегиумом с компетентными историками и археологами. Взять ту же Костельную башню, реставрация которой возмутила многих людей. Тогда все сошлись во мнении, что новая кирпичная оправа жизненно необходима для ее спасения, так как под воздействием снега и дождя башня постепенно разрушалась. То же и с железным каркасом. Он держит постройку, чтобы та не упала со склона. В итоге мы сохранили башню, и теперь туристы могут соприкоснуться с историей".

Все работы строители делают под присмотром археологов, чтобы не повредить исторические артефакты. В 2021 году на реконструкцию и консервацию Новогрудского замка предусмотрены бюджетные ассигнования в Br1,045 млн, из которых Br600 тыс. - в рамках Государственной инвестиционной программы, а Br445 тыс. - из бюджета Гродненской области.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-

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Гродненская область Новогрудок реставрация
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