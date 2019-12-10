Специалисты Брестского горисполкома обсудят с жителями Мощенки планы благоустройства

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич поручил Брестскому горисполкому организовать встречу с жителями микрорайона Мощенка по вопросам благоустройства, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию в Администрации Ленинского района Бреста к Анатолию Маркевичу дозвонился житель микрорайона частной застройки. Мужчина рассказал, что эта территория несколько лет назад вошла в черту города, однако инфраструктура там недостаточно развита. Помощник Президента связался с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком и поручил организовать встречу с людьми.

"Нужно встретиться с людьми, услышать их мнения, чтобы определить дорожную карту в решении насущных проблем. Это очень важно. Понимаем, что вопросы требуют серьезных финансовых вложений, в одночасье их решить сложно. Тем не менее пошагово мы должны пояснить, какие работы и в какое время выполним, какие вопросы будут решены в ближайшей или более долгосрочной перспективе", - сказал Анатолий Маркевич. Он добавил, что специалисты горисполкома встретятся с жителями микрорайона Мощенка до Нового года.

На прямую линию помощнику Президента за полтора часа поступило восемь звонков. Помимо вопросов благоустройства, были обращения, связанные с улучшением жилищных условий, земельными участками, обустройством велосипедной инфраструктуры, медицинской помощью. "Непростые вопросы, которые требуют более внимательного отношения, поскольку эти проблемы жизненные. Людей интересует, как организованы проезд по той или иной улице, тротуарное сообщение, велодвижение. Все эти вопросы связаны с тем, чтобы людям жилось уютнее и комфортнее", - подчеркнул он.

На прием к Анатолию Маркевичу записались семь жителей Ленинского района Бреста. По одному из обращений он намерен выехать на место. "Возникает немало вопросов по движению маршрутного транспорта, особенно в удаленных от центра микрорайонах. Хочу убедиться, что эти вопросы являются актуальными и требуют определенного разрешения на уровне городских властей", - отметил помощник Президента - инспектор по Брестской области.

Анатолий Маркевич констатировал небольшое число обращений от жителей областного центра. По его словам, это ожидаемо, поскольку в преддверии тысячелетия Бреста и 80-летия области многие вопросы были решены. "Тем не менее каждый вопрос будет находиться на контроле. Сделаем максимум, чтобы в законном порядке и при детальном разборе проблем найти реальный выход из создавшегося положения", - резюмировал он.

На 17 декабря запланированы прямая линия и прием граждан помощником Президента в Администрации Московского района Бреста.-0-